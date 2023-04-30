هدف عكسي يقود فيوتشر لنصف نهائي كأس الرابطة على حساب حرس الحدود

تأهل فريق فيوتشر إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس الرابطة المصرية المحترفة لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على حرس الحدود 1 / صفر، ضمن منافسات دور الثمانية من المسابقة.

وسجل إبراهيم القاضي لاعب حرس الحدود هدف فيوتشر الوحيد بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة العاشرة، بعدما حوّل ركلة ركنية لداخل شباك فريقه.

وسيلتقي فيونشر، حامل لقب نسخة الموسم الماضي من البطولة، في الدور قبل النهائي مع المصري البورسعيدي، والذي تأهل للدور ذاته بعد فوزه على الإسماعيلي 2/ صفر.

وستجمع مباراة الدور قبل النهائي الأخرى، بين سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري، بعد فوزهما على البنك الأهلي وإنبي على الترتيب في دور الثمانية.