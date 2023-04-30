رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بالمتحدة: الكلام الوارد في فيلم كليوباترا على نيتفلكس "لا يصح"

كشف أحمد الدريني رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن فيلم كليوباترا الذي أعلن عنه اليوم رداً على فيلم " نيتفليكس" الذي يحمل تزيفًا يتم العمل عليه على قدم وساق وبتدقيق معلوماتي، مؤكداً أن الكلام الوارد في فيلم كليوباترا على منصة نيتفلكس لا يصح أن يكون في فيلم وثائقي يعتمد على المعلومات.

أضاف خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "شغالين في فيلم ولابد أن يتم تشخيص ماحدث لدينا مجموعة تصريحات عن صناع الفيلم ونحن نوثق التاريخ ولسنا في حالة تلاسن مع المنصة التي أنتجت الفيلم".

أكمل: "دائما الخطوة الأولى في أي عمل وثائقي هي خطوة البحث والتدقيق والإعداد، وهذه خطوة مهمة وأساسية لبناء العمل الوثائقي، والرجوع للمتخصصين والخبراء"، لافتاً إلى أن كبار علماء المصريات يعملون على تاريخ كليوباترا، وفيلم كليوباترا الذي سنقدمه سيكون معتمدا على العلم والتاريخ، حيث أن العمل يتم بدقة على فيلم كليوباترا، ونتواصل مع متخصصين أجانب.