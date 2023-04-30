الإثنين 01 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أشرف عبد الغفور: الإمام الشافعي بداية جيدة لعودة الدراما التاريخية

اشرف عبد الغفور
اشرف عبد الغفور

قال الفنان أشرف عبد الغفور، إنه كان ممتنع عن الظهور الإعلامي طوال السنوات السابقة لأنه أحس أننا أصبحنا كلامنا بلا مردود فحجزت كرسي فى الصالة وقعدت اتفرج. 

وأضاف عبد الغفور خلال لقاءه مع الاعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة الحياة ، انني فقدت لذة التمثيل في اخر ست سنوات ، وحاولت احافظ علي تاريخي ومعتقداتي وعلي الجانب الاخر كيفية مسايرة العصر ولكني التزم بان الفن رسالة حتى لو تأثرت مديا بغيابي عن الشاشة.

وتابع أن علاقته باللغة العربية مثل علاقة الطالب باللغة العربية فى الثانوية العامة، وأن علاقته الحقيقية بها جاءت بعد دراسته التمثيل، واحترافه العمل بالإذاعة، والفضل يرجع للراحل محمد الطوخى ، وكان ينتج فى استوديو القاهرة الخاص ، و كنت بجتهد و اشتري كتب وادرس علشان اشتغل، وأنا من عشاق اللغة العربية. 

وأشار عبد الغفور الي انه قدم ما يقرب من ١٠٠ عمل تاريخي وديني، و هذا ليس وليد الصدفة ، والمجهود اللى بيقدم فى هذا النوع من الدراما بياخد مجهود مضاعف.

وعن رأيه فى مسلسل الإمام الشافعي، أكد أنه لم يشاهده وأصر على ذلك حتى يتفرغ لمشاهدته جيدا بعد رمضان ، لكن هى بداية جيدة لعودة الدراما التاريخية فى هذا العصر، و أسرع وسيلة للدخول للقلب والعقل هي الدراما.

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