الإثنين 01 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 1 مايو 2023 فى الدوريات الكبرى

كرة القدم
كرة القدم

يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن مواعيد مباريات اليوم الإثنين 1 مايو 2023 في الدوري المصري والدوريات الكبرى والبطولات المحلية والدولية حول العالم.

 

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 1 مايو

ويستعرض لكم "الدستور" مواعيد مباريات اليوم الإثنين 1 مايو في جميع البطولات، والتي تشهد مواجهة ليستر سيتي ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي، ومبارتي مايوركا مع أتليتك بلباو، وإشبيلية ضد جيرونا في الدوري الإسباني.

 

وعلى الصعيد المحلي تتوقف مباريات الدوري المصري الممتاز اليوم الإثنين، وتستأنف غداً الثلاثاء بمواجهات الجولة السابعة والعشرين بين غزل المحلة ضد سموحة، والداخلية ضد إنبي.

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي 2023

تنطلق مباراة ليستر سيتي ضد إيفرتون ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الإثنين 1 مايو 2023.

 

وتقام المباراة على ملعب كينج باور في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وسيتم نقلها عبر قناة  beIN Sports 1 HD Premium.

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مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني

يتلقى فريق ريال مايوركا مع أتليتك بلباو اليوم الإثنين ضمن منافسات الدوري الإسباني على ملعب إستاد إيبيروستار وسيتم نقل المباراة على قناة beIN SPORTS 1 HD في تمام الساعة الثامنة مساءً.

 

تنطلق مباراة إشبيلية ضد جيرونا في الدوري الإسباني اليوم الإثنين في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

 

وتقام مباراة إشبيلية ضد جيرونا على ملعب رامون سانشيز بيزخوان وسيتم نقلها عبر قناة
beIN SPORTS 1 HD.

 

مواعيد مباريات اليوم الإثنين في الدوري التركي

تنطلق مباراة إسطنبول سبور ضد جيرسون سبور، اليوم الإثنين 1 مايو 2023 في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

 

وتقام مباراة إسطنبول سبور ضد جيرسون سبور في الدوري التركي على ملعب نجمي كادي أوغلو.

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