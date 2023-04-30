الأحد 30 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حفلتا الموسيقار عمر خيرت بدار الأوبرا ترفعان شعار كامل العدد

عمر خيرت
عمر خيرت

رفعت حفلتا الموسيقار العالمي عمر خيرت والمقرر إقامتهما على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية يومي الأربعاء والخميس 10 و11 مايو المقبل شعار كامل العدد بعد أن نفدت جميع تذاكر الحفل بالكامل.

 

حفلتا عمر خيرت بدار الأوبرا المصرية

وكانت تذاكر حفلتي الموسيقار عمر خيرت بدار الأوبرا طرحت الفترة الماضية مقسمة إلى ثلاث فئات الأولى بمبلغ 1260 جنيهًا، والثانية بمبلغ 1010 جنيهات، والثالثة بمبلغ 610 جنيهات، ومن المقرر أن تقام الحفلتين برفقة أوركسترا أوبرا القاهرة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء.

 

 

ومن المقرر أن يقدم عمر خيرت خلال الحفل باقة من أروع مقطوعاته الموسيقية، التي يعشقها ويتفاعل معها الجمهور، منها "إعدام ميت، ضمير أبلة حكمت، عارفة، اللقاء الثاني، غوايش، 100 سنة سينما، الخواجة عبدالقادر، فيها حاجة حلوة" وغيرها من المقطوعات الشهيرة.

شروط حضور حفلتي عمر خيرت بدار الأوبرا

  • تفتح الأبواب لدخول الجمهور لمسرح الحفل في تمام الساعة 7 مساء على أن ينطلق الحفل الساعة 8.30 مساء.
  • غير مسموح بالدخول دون ارتداء كمامات.
  • االالتزام بالزي اللائق بدار الأوبرا المصرية ممنوع ارتداء الشورت".
  • الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.
  • الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.
  • ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.
  • غير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.
  • ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

وتعد حفلات عمر خيرت من أنجح الحفلات التي تقدمها دار الأوبرا، وتكون أسعار التذاكر مخفضة مقارنة بأسعار تذاكر المسارح الخاصة، ما يسبب تكدسًا من الجمهور على حضور الحفل بدار الأوبرا.
 

حفل عمر خيرت الخيرى بالمتحف المصرى الكبير

كما يستعد الموسيقار الكبير عمر خيرت لإحياء حفل موسيقي ضخم بقيادة المايسترو نادر ناير مساء الأحد الموافق 7 مايو المقبل، داخل المتحف المصري الكبير بأهرامات الجيزة.

ويقام هذا الحفل بشكل خيري لصالح إحدى المؤسسات الخيرية الشهيرة، ومن المقرر أن تعود نسبة كبيرة من تذاكر الحفل لصالح هذه المؤسسة.

أسعار تذاكر حفل عمر خيرت بالمتحف المصري الكبير

وطرحت الشركة المنظمة للحفل التذاكر للجمهور على 8 فئات وجاءت أسعار التذاكر كالتالي:

  • الفئة الأولى بمبلغ 5000 جنيه مصري.
  • الفئة الثانية والثالثة بمبلغ 3000 جنيه مصري.
  • الفئة الرابعة والخامسة بمبلغ 2500 جنيه مصري.
  • الفئة السادسة والسابعة بمبلغ 2000 جنيه مصري.
  • الفئة الثامنة والأخيرة بمبلغ 1500 جنيه مصري.
الموسيقار العالمي عمر خيرت دار الاوبرا حفتلي عمر خيرت بدار الأوبرا المصرية حفل عمر خيرت بدار الأوبرا حفل عمر خيرت الخيرى بالمتحف المصرى الكبير

الأكثر قراءة

تأكيدًا لـ«الدستور».. الملا يعتمد العلاوة الجديدة للعاملين بقطاع البترول

عقب 6 ساعات تحقيقات.. المتهم بقتل زوجته: لم أتعمد قتلها

حبس المتهم بقتل شقيقته خنقاً ببولاق الدكرور في الجيزة

حفلتا الموسيقار عمر خيرت بدار الأوبرا ترفعان شعار كامل العدد

الاستعدادات النهائية للافتتاح التجريبي لسوق بدر النموذجي (صور)

الخارجية: إجلاء 6960 مصريًا من السودان حتى الآن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

قمة التنمية والسلام والسلاح

محمد العسيري

شيرين.. مش كل القصص ملهمة

وائل لطفي

المطلوب من الحوار الوطني

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

محمود خليل

وزير وشاعر وزعيم جماعة

محمد سامي يكتب: "يعقوب".. الشيطان يبحث عن مؤرخ

إسراء شوقي

الفن يرد.. «المتحدة» بلسان كليوباترا «الهوية المصرية أولًا»

نسرين فؤاد

مصر البيت الكبير

صور

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

محطة تل أبيب

المزيد

بوقف هدم المنازل والمدارس.. "أطباء بلا حدود" تدعو إسرائيل للامتثال للقانون الإنساني والدولي

قصف جوى منسوب لإسرائيل على سوريا.. هل يحمل رسالة إلى حزب الله؟

الدورة الصيفية لـ"الكنيست الإسرائيلى": ملفات وقوانين مثيرة للجدل.. ما هى؟