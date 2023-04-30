حفلتا الموسيقار عمر خيرت بدار الأوبرا ترفعان شعار كامل العدد

رفعت حفلتا الموسيقار العالمي عمر خيرت والمقرر إقامتهما على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية يومي الأربعاء والخميس 10 و11 مايو المقبل شعار كامل العدد بعد أن نفدت جميع تذاكر الحفل بالكامل.

حفلتا عمر خيرت بدار الأوبرا المصرية

وكانت تذاكر حفلتي الموسيقار عمر خيرت بدار الأوبرا طرحت الفترة الماضية مقسمة إلى ثلاث فئات الأولى بمبلغ 1260 جنيهًا، والثانية بمبلغ 1010 جنيهات، والثالثة بمبلغ 610 جنيهات، ومن المقرر أن تقام الحفلتين برفقة أوركسترا أوبرا القاهرة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء.

ومن المقرر أن يقدم عمر خيرت خلال الحفل باقة من أروع مقطوعاته الموسيقية، التي يعشقها ويتفاعل معها الجمهور، منها "إعدام ميت، ضمير أبلة حكمت، عارفة، اللقاء الثاني، غوايش، 100 سنة سينما، الخواجة عبدالقادر، فيها حاجة حلوة" وغيرها من المقطوعات الشهيرة.

شروط حضور حفلتي عمر خيرت بدار الأوبرا

تفتح الأبواب لدخول الجمهور لمسرح الحفل في تمام الساعة 7 مساء على أن ينطلق الحفل الساعة 8.30 مساء.

غير مسموح بالدخول دون ارتداء كمامات.

االالتزام بالزي اللائق بدار الأوبرا المصرية ممنوع ارتداء الشورت".

الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

غير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.

ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

وتعد حفلات عمر خيرت من أنجح الحفلات التي تقدمها دار الأوبرا، وتكون أسعار التذاكر مخفضة مقارنة بأسعار تذاكر المسارح الخاصة، ما يسبب تكدسًا من الجمهور على حضور الحفل بدار الأوبرا.



حفل عمر خيرت الخيرى بالمتحف المصرى الكبير

كما يستعد الموسيقار الكبير عمر خيرت لإحياء حفل موسيقي ضخم بقيادة المايسترو نادر ناير مساء الأحد الموافق 7 مايو المقبل، داخل المتحف المصري الكبير بأهرامات الجيزة.

ويقام هذا الحفل بشكل خيري لصالح إحدى المؤسسات الخيرية الشهيرة، ومن المقرر أن تعود نسبة كبيرة من تذاكر الحفل لصالح هذه المؤسسة.

أسعار تذاكر حفل عمر خيرت بالمتحف المصري الكبير

وطرحت الشركة المنظمة للحفل التذاكر للجمهور على 8 فئات وجاءت أسعار التذاكر كالتالي: