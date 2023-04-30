معالجة سلوكية تكشف أهم أسباب اضطراب النوم والعادات السيئة التي يتبعها البعض

قالت نيرمين هاني، معالجة سلوكية لاضطرابات النوم، إن المشكلة التي يعاني منها البعض من اضطراب في النوم خاصة بعد رمضان، تعود إلى العادات المتبعة طوال شهر رمضان، واختلاف أوقات نومه.

وأضافت خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية dmc، أن هناك مسارين للعلاج الأول دوائي، ولابد أن يكون بشكل مؤقت لأنه من الصعب أن ينام شخص طوال عمره بمنومات، مؤكدة أن العلاج الأول لاضطراب النوم هو نفسي والدواء يكون في البداية فقط.

وتابعت، أن عدد ساعات النوم يختلف من شخص لآخر فالبعض يحتاج لـ6 ساعات وآخر 7 و10 ساعات، مؤكدة أن النوم طوال الوقت وعدم القدرة على الاستيقاظ يكشف عن مشكلة وتحتاج لمتابعة طبيب.

أهم عوامل ضبط النوم

وكشفت أن أهم عوامل ضبط النوم، هو تثبيت وقت الاستيقاظ و يفضل أن يكون مبكرًا ولا يتجاوز الشخص النوم بالنهار تلت ساعة، حتى تكون هرمونات النوم قوية لينام بالليل لأن هناك هرمونات تفرز للمساعدة على النوم.

وعن العادات السيئة قبل النوم قالت أولها، استخدام الموبايل قبل النوم، لأن الضوء يجعل الشخص يتنبه بالإضافة لأنه من الممكن أن يستقبل معلومات تساعد على الأرق.