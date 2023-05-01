"مراجعة الوفيات" تناقش التوصيات الأسبوعية بحميات الإسكندرية

ترأست د.ميرفت السيد، وكيل مديرية الصحة بالإسكندرية للشئون العلاجية، اليوم، الاجتماع الدورى للجنة مراجعة الوفيات، الذى أقيم بمستشفى الحميات، تنفيذا لتعليمات د.أميرة طهيو، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية.

جاء ذلك بحضور د.فاطمة المسيرىي، مسؤول العنايات ورئيس لجنة مراجعة الوفيات بالمديرية ود.رشا سيف، مدير إدارة المستشفيات بالمديرية، ورانيا حليم، مدير مركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار، أعضاء اللجنة بالمديرية: (منسق ادارة مكافحة العدوى، ومنسق إدارة الجودة ومنسق الصيدلة الإكلينيكية، ومنسق إدارة التمريض) ومنسقي لجنة الوفيات بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالإسكندرية.

قالت وكيل المديرية للشئون العلاجية، المشرف العام على لجنة مراجعة الوفيات بالمديرية إن مهام اللجنة هى المراجعة والتحقيق في جميع حالات الوفاة بالمستشفيات خاصة أقسام العناية المركزة والحضانات، وتحديد العوامل أو الأسباب المساهمة في عامل الوفاة وإمكانية تجنبها أو منعها مستقبلاً، وأيضا إتاحة الفرصة للدراسة التفصيلية والدقيقة لهذه الملفات لتطوير الأداء الطبي وتحسين الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، ودراسة تطبيق بروتوكولات علاج موحدة بالتنسيق مع الفريق الطبى المختص.

من جانبها، أوضحت د.فاطمة المسيرى- رئيس لجنة المراضة والوفيات بالمديرية، أن اللجنة يتم انعقادها أسبوعيًا بصفة دورية بالتناوب على جميع المستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالإسكندرية ويتم إصدار توصيات أسبوعية لتنظيم إجراءات التعامل مع الحالات بالمستشفيات ومتابعة تنفيذها لخفض معدل الوفيات بالمستشفيات.

كما أكدت د.رشا سيف، مدير إدارة المستشفيات بالمديري على الدقة فى استكمال جميع الإجراءات التى تتم للمريض و تسجيلها بالملف الطبى والالتزام ببروتوكولات التشخيص والعلاج أثناء تواجد المريض بالمستشفيات.

أشارت رانيا حليم، مدير إدارة مركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار إلى أهمية إرسال البيانات على المنظومة الإلكترونية الوزارية فى الموعد المحدد مع تحرى الدقة فى البيانات والإحصائيات التى يتم إرسالها، ومراجعتها مع الطبيب المختص و مسئولى لجنة الوفيات بالمستشفيات، كما يتم عرض مؤشرات الأداء والأنشطة المختلفة للمستشفيات ونسب إشغال الأسرة، ومعدل دورانها ونسب الوفيات بالمستشفيات وذلك بصفة شهرية لمتابعة جودة الخدمات الصحية المقدمة بالمستشفيات.

الاجتماع بمستشفى الحميات بالإسكندرية

الاجتماع بمستشفى الحميات بالإسكندرية