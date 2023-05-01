تفاصيل اجتماع وكيل "شباب الدقهلية" مع مديري الإدارات الفرعية

عقدت الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اجتماعًا مع مديري الإدارات الفرعية، وبعض مديري الإدارات الداخلية بقاعة الاجتماعات الرئيسية بديوان عام المديرية؛ لبحث بعض الأمور المستجدة.

حضر الاجتماع الدكتور طارق باشا، وكيل المديرية للشباب والدكتور أيمن ربيع، وكيل المديرية للرياضة، ومدير مكتب وكيل الوزارة ومديرى إدارات الرياضة، والشباب والبرلمان والتعليم المدني وشئون المجالس، والمركز الإعلامى ومديري الإدارات الفرعية.

وأثنت الدكتورة منى عثمان على نجاح زيارة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لبعض الهيئات الشبابية بالدقهلية، وبالأخص إدارة شباب دكرنس ومديرة مركز شباب ميت طريف،مؤكدة أن نجاح اى منظومة ياتى فى إطار التعاون وروح الفريق ولا ينسب اى نجاح لفرد بل للمؤسسة ككل، مشددة على الأخذ في الإعتبار مبدأ الثواب والعقاب.

وأضافت وكيل الوزارة أهمية التنسيق بين المسئولين الإعلاميين بكل إدارة فرعية مع المسؤولين عن صفحات مراكز الشباب الرسمية وأن تكون هناك ديباجة واحدة، بالتعاون مع مديرى الإدارات الفرعية.

أكدت التعاون مع الكيانات الشبابية الموجودة بمحافظة الدقهلية التى تندرج تحت وزارة الشباب والرياضة، وأن المديرية بصدد التجهيز مع هذه الكيانات الشبابية لعمل حدث رياضي بمشاركة الإدارات الداخلية والفرعية، برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ويدعم الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على مستوى المحافظة.

وأكد وكيل المديرية للشباب أن الطموح مشروع على مستوى مديرى الإدارات الفرعية، مشيرًا إلى أن لجان تيسير الأعمال في بعض الهيئات الشبابية استطاعت أن تقوم بمشروعات استثمارية، كما أنه لا بدّ من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مجالس الإدارات المتقاعسه عن العمل.

كما أكد وكيل المديرية للرياضة أهمية موضوع الإستثمار وأنه سيوضع موضوع الاستثمار من ضمن بنود التقييم بكل إدارة، وستشهد المرحلة القادمة تطور كبير فى موضوع الاستثمار، واستغلال المساحات الموجودة بمراكز الشباب لإقامة مشروعات استثمارية تعود بعائد مادى على هذه المراكز، لأن الغالبية لا تعى موضوع الإستثمار بشكل جيد، وأن الاتجاه العام للوزارة والدولة يصب في موضوع الاستثمار.

اجتماع وكيل "شباب الدقهلية" مع مديري الإدارات الفرعية

اجتماع وكيل "شباب الدقهلية" مع مديري الإدارات الفرعية