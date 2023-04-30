الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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لوقف إطلاق النار.. "القاهرة الإخبارية" تستعرض جهود مصر لإنهاء الأزمة بالسودان

السودان
السودان

استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" جهود الوساطة في السودان من أجل تقريب وجهات النظر وتغليب لغة الحوار والمفاوضات على اللجوء للقوة العسكرية، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي الرؤية المصرية القائمة على ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار.

السيسي يؤكد أهمية عدم تدخل أطراف خارجية في الأزمة السودانية

وشدد السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني، على أهمية عدم تدخل أي طرف خارجي في الأزمة السودانية واعتبارها شأنًا سودانيًا خالصًا.

وأكدت نهى درويش مذيعة "القاهرة الإخبارية" أن في اليوم الثاني من اندلاع الأزمة بالسودان، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس جنوب السودان نداءً للوقف الفوري لإطلاق النار، ومناشدة الأطراف للتهدئة والحوار السلمي.

كما أعرب الرئيسان عن استعداد مصر وجنوب السودان على القيام بالوساطة لإنهاء الأزمة في السودان.

أيضًا دعت مصر بالمشاركة مع السعودية إلى اجتماع طارئ للجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، وتلبية لتلك الدعوة انعقد المجلس في 16 أبريل وطالب في بيان بوقف فوري لكافة الاشتباكات المسلحة بالسودان حقنًا للدماء وحفاظًا على أمن وسلامة المدنيين.

بالإضافة إلى دعوة الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات، حيث طالب بوقف التصعيد والعودة إلى الحوار، واستعادة المسار السياسي في ضوء دعم مصر والإمارات للشعب السوداني الشقيق.

كما عرضت هيئة "إيجاد" ممثلة في رؤساء كينيا وجنوب السودان وجيبوتي التوسط لوقف إطلاق النار بالسودان وتجديد الهدنة بين الجانبين لمدة 72 ساعة.

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