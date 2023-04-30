القوات المسلحة السودانية تعلن موافقتها على تمديد فترة الهدنة لمدة 72 ساعة

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، مساء اليوم الأحد، موافقتها على تمديد فترة الهدنة لمدة 72 ساعة تبدأ من انتهاء المدة الحالية.

وقالت القوات المسلحة السودانية فى بيان لها، نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "بناء على مساعي طلب الوساطة الأمريكية السعودية وافقت القوات المسلحة لتمديد الهدنة لمدة ٧٢ ساعة على أن تبدأ اعتبارا من انتهاء مدة الهدنة الحالية".

وتابعت: "إنه على الرغم من رصدنا لنوايا المتمردين بمحاولة الهجوم على بعض المواقع إلا أننا نأمل أن يلتزم المتمردون بمتطلبات تنفيذ الهدنة مع جاهزيتنا التامة للتعامل مع أي خروقات".

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى يؤكد على دعم وحدة السودان

وفى وقت سابق من اليوم، التقي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الأحد، بالسفير دفع الله الحاج علي، وكيل وزارة الخارجية في جمهورية السودان والمبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان لدول الجوار والاتحاد الإفريقي، في مقر الأمانة العامة بالرياض.

ودعا الأمين العام إلى التهدئة وتغليب المصلحة الوطنية، ووقف كل أشكال التصعيد العسكري، بما يحافظ على مقدرات ومكتسبات السودان وشعبه الشقيق.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، على حرص مجلس التعاون على أمن السودان وسلامته واستقراره والحفاظ على تماسك الدولة ومؤسساتها، ومساندة السودان في مواجهة كل التحديات لتحقيق تطلعات شعبه الشقيق.

وأشاد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بالدور الإنساني الذي اضطلعت به المملكة العربية السعودية وكل دول المجلس في الأزمة الحالية في السودان، كما نوه بجهود الجامعة العربية، والمجموعة الرباعية، وكل الجهود الدولية والإقليمية بهدف التوصل إلى توافق بين القوى السياسية، وإنهاء الأزمة وتحقيق الأمن والاستقرار في السودان.