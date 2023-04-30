الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة أسيوط يستعرض خطط الجامعة نحو الاستراتيجية الوطنية

جانب من ورشة العمل
جانب من ورشة العمل

قدّم الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، عرضًا تقديميًا مفصًلاٍّ بعنوان “جامعة أسيوط علي خطي الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي”.

جاء ذلك تحت رعاية وحضور د.محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وأعضاء المجلس الأعلى للجامعات، وبمشاركة لفيف من عمداء الكليات المختلفة والسادة أعضاء هيئة التدريس وطلاب مختلف الكليات.

في مستهل العرض، أشار د.أحمد المنشاوي إلي تحالف إقليم أسيوط والذي يضم جامعة أسيوط، جامعة الوادي الجديد، جامعة أسيوط الأهلية، جامعة أسيوط التكنولوجية، جامعة سفنكس، جامعة بدر بأسيوط وكذلك الأنشطة الاقتصادية في مجالات الزراعة والصناعة والتعدين والسياحة والعمران والتجارة والخدمات اللوجستية.

كما استعرض  المبادئ السبعة للتنمية المستدامة واستراتيجيات وإنجازات ومبادرات الجامعة خلالها، وفي مقدمتها استراتيجية التكامل حيث نجحت الجامعة في تقديم نماذج تنفيذية هامة مثل المشروع الكوري بكلية الهندسة لتعزيز القدرات البحثية، وبروتكول التعاون مع شركة إنروت , والتعاون مع المحافظة والمديريات المختلفة في مختلف المجالات، ومن المبادرات السعي لعمل اتفاقيات للتكامل الفعال مع تحالف الإقليم , والتوسع في الشراكات التعليمية والتدريبية والإقليمية، وتعزيز التعاون مع دول العمق الأفريقي.

وتناول رئيس الجامعة استراتيجية التخصصات المتداخلة وأبرز إنجازاتها المتمثلة في معهد علوم المواد والنانو تكنولوجي، معهد بحوث تطوير وابتكار الدواء، معهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية، وكلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية، إلي جانب النماذج التنفيذية للاستراتيجية في استخدام الذكاء الاصطناعي في تصميم الأجهزة التعويضية، خرائط انتشار الأوبئة، وإدارة مياه الزراعة باستخدام الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن مبادرات الانتهاء من إنشاء مباني مركز البحوث، وتطوير مركز متكامل للابتكار والإبداع , وتطوير مهارات البحث العلمي والنشر العلمي المتميز.

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أعضاء المجلس الأعلى أعضاء هيئة التدريس الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي الاستراتيجية الوطنية الأنشطة الاقتصادية التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أحمد المنشاوى الخدمات اللوجستي المجلس الأعلى للجامعات بكلية الهندسة جامعة أسيوط الأهلية جامعة الوادي الجديد

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