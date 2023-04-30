توصية بالالتزام لتوقيتات الانتهاء من المشروعات المتوقفة

أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، خلال اجتماعها اليوم وزارة الشباب والرياضة الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لإدراج المنشآت الشبابية المتوقفة التي يقدم النواب طلبات أحاطة بشأنها ضمن خطتها الاستثمارية، وإفادة اللجنة والنواب بخطاب يتضمن تلك التوقيتات.

جاء ذلك خلال مناقشة عدد من طلبات الاحاطة بشأن مراكز الشباب بالشرقية، بحضور د.أحمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية الدكتور محمد عبد المنعم مدير عام المنشآت الشبابية- الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب بالشرقية- المهندسة هالة على كامل مدير إدارة الهندسية بمديرية الشرقية - الدكتور/ إيهاب الابيارى مدير عام المنشآت الرياضية).

وبدأت اللجنة بمناقشة طلب الإحاطة المقدم من عبد الباقي تركيا بشأن تخصيص أرض لبناء مركز شباب كفر الجنيدي بمركز ديرب نجم، محافظة الشرقية، حيث تم معاينه المساحة المخصصة لمركز شباب كفر الجنيدى مركز ديرب نجم – محافظة الشرقية من قبل الإدارة الزراعية بديرب نجم والتي أفادت ان المساحة موجودة وتبعد عن الكتلة السكانية بمقدار(160) متر ولها طريق بعرض 6 متر حسب المعاينة، ونظرا لاحتياج القرية لمركز الشباب وهو من مشروعات النفع العام وان هذه الأرض تم التبرع بها من احد المواطنين .

وطالب بالموافقة على تخصيص الأرض المتبرع بها لبناء مركز شباب كفر الجنيدى-ديرب نجم- شرقية وذلك لخدمة شباب القرية لتنفيذ توجهات القيادة السياسية بالاهتمام بالشباب .

من جانبه قال الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب بمحافظة الشرقية بأن مركز شباب كفر الجنيدي من المراكز الشهرة اشهار دائم، وقد صدر قرار وزير الشباب والرياضة رقم 70 لسنه 2015 والخاص بحل وتصفية لعدم توافر مقومات الاشهار ويلزم لإعادة الاشهار توافر مساحة 1500م على الأقل سواء تخصيص أو تبرع، وطبقا للقرار الوزاري رقم 55 لسنه 2018 بشأن ضوابط إشهار مراكز الشباب يلزم لإشهار مراكز الشباب توفير قطعة أرض لا تقل المساحة عن 1500متر مربع وتكون صالحة لإقامة مبنى إداري وملعب على الأقل وأماكن صالحة لمباشرة النشاط ومراعاة السلامة البيئية والصحية للموقع العام واستيفاء كافة موافقات الجهات المعنية، ثم تقدم أهالي القرية بتبرع قطعة ارض مساحتها 12 قيراط لإقامة مركز شباب عليها للقرية .

أضاف قامت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية بقبول التبرع للصالح العام حيث إن المساحة تكفي لعدم وجود مركز شباب بالقرية وحتى تاريخه لم يصدر قرار من محافظ الشرقية بقبول التبرع المقدم من الأهالي، حيث ترى مديرية الشباب والرياضة بالشرقية أنه في حال صدور قرار من محافظ الشرقية بالموافقة على قبول التبرع المقدم من الأهالي فسيتم السير في إجراءات إعادة الاشهار واستخراج تراخيص البناء.

ثم انتقلت اللجنة الى طلبات الإحاطة المقدمة من النائب حاتم أحمد عبد العزيز بشأن إعادة إحلال وتجديد ملعب النجيلة بمركز شباب المحمودية وإعادة إحلال وتجديد ملعب النجيلة بمركز شباب الشبراوين.

كما ناقشت طلب احاطة بشأن الإهمال في صيانة ورفع كفاءة مراكز الشباب بمركز ومدينة ههيا – محافظة الشرقية.

والبدء في الانشاءات المزمع انشاؤها بنادي ههيا الرياضي بمركز مدينة ههيا.

واكد الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب بمحافظة الشرقية انه بالنسبة لإعادة إحلال وتجديد ملعب النجيلة بمركز شباب المحمودية حيث أنه مدرج وحتى الآن لم يتم البدء في التنفيذ.