بدء ندوة مناقشة كتاب "حليم بين الماء وبين النار" للكاتبة رضوى الأسود

بدأت منذ قليل فعاليات مناقشة كتاب "حليم بين الماء وبين النار"؛ للكاتبة رضوى الأسود، بمبني قنصلية.

ويناقش الكتاب الإعلامي خالد منصور، والكاتب الصحفي والناقد الفني أيمن الحكيم، ويدير الندوة الكاتب والمؤرخ الأكاديمي الدكتور محمد عفيفي، وسط حضور عدد كبير من الكتاب والصحفيين والمهتمين بالعندليب الأسمر.

ومن أجواء الكتاب نقرأ “ترى نفسها تدندن بأغنياته بينما تأكل، بينما تشرب، بينما تجلس في مُدرَّج الكلية، وبينما تتحسس بيدها عظامًا كانت يومًا هيكلًا لجسدٍ حي، تتعمد أداء أغنياته أمام الطالبات (هذه هديته لي)، تقولها بفخر وعيناها تحتضنه بداخلهما. باتت الفتيات لا تصدقنها، تتشككن في حكاياها التي ختمتها بأن زواجهما مسألة وقت! مؤخرًا، بات كل ما تقوله لا يدور سوى في مخيلتها فقط! مخيلتها وعقلها وقلبها الذين لا يسكنهم سواه، هو فقط الذي لم تعرف ولم تحب رجلًا غيره!”.

تقترب من الشرفة، تراه يثني رأسه وجسده إلى الوراء وكأنه قوس، تراه يسقط من البناية، فتقفز خلفه لتسقط على الأرض جثة هامدة، بينما تمر جنازته المهيبة من تحت المنزل تهتف: "لا إله إلا الله .. عبد الحليم حبيب الله"!.

رضوى الأسود

أما عن رضوى الأسود، فهي كاتبة وناقدة مصرية ولدت في مصر، تخرجت من مدارس راهبات فرنسية، ثم حصلت على ليسانس الآداب من قسم اللغة الفرنسية من جامعة عين شمس عام 1996.

صدر لرضوى الأسود العديد من المؤلفات هي، حفل المئوية، دار الياسمين للطبع و النشر و التوزيع، 2010، تشابك، دار الكتاب العربي، 2013، كل هذا الصخب، دار مقام للنشر و التوزيع، 2015، زجزاج، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، 2018، أديان و طوائف مجهولة - جوهر غائب ومفاهيم مغلوطة، مؤسسة بتانة الثقافية، 2018، بالأمس كنت ميتا: حكاية عن الأرمن و الكرد، الدار المصرية اللبنانية، 2020، سيد قطب : رحلة بين ضفاف أسطورة التناقضات، دار سما، 2022، خداع واحد ممكن، دار الشروق، 2022.