الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

طارق النهري يكشف أصعب مشهد في مسلسل "جعفر العمدة": بكيت بعده كتير

طارق النهري
طارق النهري

 كشف الفنان طارق النهري، تفاصيل أصعب مشهد قام بأدائه خلال تصوير مسلسل "جعفر العمدة"، والذي قدم فيه شخصية "حمادة فتح الله".

وقال "النهري" خلال لقائه في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والمذاع عبر فضائية "cbc"، إن المشهد تطلب منه مذاكرة واسترجاع لبعض المواقف الحياتية، وهو مشهد مصالحة ابنته دلال "إيمان العاصي"، عندما ذهب لمنزلها مؤكدًا أنه أحب المشهد منذ قراءته على الورق.

علاقة المشهد بابنته الحقيقية

وأضاف، أنه كان قبل فترة على خلاف مع ابنته وتصالحا، وعندما وقفت أمامه إيمان العاصي تخيلها ابنته “ياسمين”، مؤكدًا أنه ظل يبكي معها لفترة بعد المشهد.

أبطال المسلسل

مسلسل “جعفر العمدة”، ضم مجموعة كبيرة من الفنانين إلى جانب محمد رمضان، منهم: زينة، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، هالة صدقي، أحمد فهيم، جوري بكر، عصام السقا، مديحة البكري، فريدة سيف النصر، وغيرهم، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

طارق النهري أصعب مشهد مسلسل جعفر العمدة يبكى المشهد

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