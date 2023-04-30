ضبط هارب مطلوب التنفيذ عليه في أحكام بلغت 252 سنة في الإسكندرية

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط "مستريح"، مطلوب التنفيذ عليه في 252 حكمًا قضائيًا في عدة قضايا.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قطاع الأمن العام ضبط شخص يدعى "م.ح"، ومحكوم عليه في 225 حكمًا "23 حكم مستأنف + 202 سنة"، بإجمالي مدد حبس بلغت 252 سنة.

كانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، أفادت باختباء شخص يدعى "م.ح" بمحافظة الإسكندرية مطلوب التنفيذ عليه فى"225 حكمًا قضائيًا متنوعًا في قضايا "نصب" بإجمالي مدد حبس 252 سنة خشية ضبطه، وعلى الفور تم إعداد كمين وضبط المتهم، بمواجهته أقر بصحة الأحكام الصادرة ضده، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة لمباشرة التحقيق.