طارق النهري عن دوره بـ"جعفر العمدة": نجاح لم أراه في 45 عامًا

قال الفنان طارق النهري، إن دوره في مسلسل "جعفر العمدة"، كان مليئًا بالشر ولكن الناس تدرك أنه عمل درامي.

وأضاف، خلال لقائه في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والمذاع عبر فضائية "cbc"، أن أكثر تعليق كان يتلقاه من الناس بالشارع هو "ياعم ربي عيالك"، مما دفعه إلى التبرؤ منهم الثلاثة.

أهم ميزة بمسلسل “جعفر العمدة”

وتابع أن زوجته بالمسلسل، المخرج محمد سامي، تعمد ألا تضع أي ماكياج على وجهها طوال التصوير مما جعل قسمات وجهها تتمثل بالشر فكانت شريرة بطبعها وأرضعت أولادها الشر، مؤكدًا أن ميزة المسلسل أن العمل كان مكتوبًا بشكل كامل قبل التصوير، والجميع يعرف كل محاور الشخصيات.

وأشار إلى أن شخصية "حمادة فتح الله"، التي قدمها بالمسلسل، لم يتوقع لها كل هذا النجاح خاصة بعد المحن التي تعرض لها، مؤكدًا أنه خلال 45 عامًا لم ير هذا النجاح، وهذا التكريم والاستضافات وعروض العمل.