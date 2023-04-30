الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الاتحاد": أزمات الاقتصاد مقصودة من بعض المتحكمين في اقتصاد العالم

رضا صقر
رضا صقر

قال رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن العالم كله يمر بأزمات اقتصادية وهذا دفع بعض الدول ذات التجمعات مثل البريكس يتجهون لتوحيد عملتهم لمواجهة الأزمة العالمية.

جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها مؤسسة «الدستور»، الأحد، بحضور قيادات التيار الاصلاحي الحر للسماع لمقترحاتهم فيما يخص قضايا لجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطني.

أضاف: “أزمات الاقتصاد مفعّلة ومقصودة من بعض الأشخاص الذين يتحكمون في اقتصاد العالم، ومصر مثلها مثل باقي دول العالم تعاني من التضخم وطول ما نحن نربط الجنية مع الدولار فسيظل ذلك يسبب لنا أزمة”، لافتًا إلى “تعداد العالم 8 مليارات وهناك مخطط لتضييع 7 مليارات شخص ويسعون لوجود مليار ذهبي فقط”.

ونوه:"الحوار الوطني سيناقش الأزمة الاقتصادية التي تتناسب مع خطة مصر ٢٠٣٠ والتي تتناشي مع ما تقوم به مصر حاليا من خلال تأهيل البنية التحتية وتعديلات تشريعية لجذب روس الأموال التي تطمأن المستثمر على أمواله لان شعور المستثمر بعدم الأمان يجعلنا في مأزق ويجعلنا دولة طاردة للاستثمار الأمر الذي سيتسبب في زيادة البطالة وتراجع الإنتاج .

وعلق: لو نظرنا إلى الصين فقد نجحت في أنها تصل إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، ولذا علينا أن نتجه إلى الإنتاج لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وواصلت «الدستور» تنظيم سلسلة ندواتها حول الحوار الوطني والسماع لمقترحات مختلف القوى السياسية حول القضايا المختلفة في المحاور الثلاثة «السياسية والاقتصادية والمجتمعية» بالحوار الوطني.

وشارك في الندوة قيادات حزب الجيل وهم ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل، وأحمد محسن قاسم ، ومحمد شهاب ، ود.كريم عادل، ونادر خضر، وريم القاضي، وم.على قاعود، وعمرو فتوح، ومونيكا وليم، ود.هدير يوسف، و د.إبراهيم جمال.

ومن قيادات حزب الإصلاح والنهضة كلا من د. هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، و النائب محمد إسماعيل، والنائب علاء مصطفى، وأمير هاني، وأحمد عمرو، ومصطفى كريم.

من قيادات حزب الاتحاد، المستشار رضا صقر رئيس الحزب وجميلة ذكي، وميرنا أمين، وأحمد سامي عضو أمانة الشباب، و منه الله اسلام امين مساعد التدريب و التثقيف.

ومن قيادات حزب مصر القومى، د.وفائيل بولس رئيس حزب مصر القومى، ومايكل روفائيل بولس نائب رئيس الحزب، واللواء محمود صابر، واللواء بهاء حلمي، ود/سحر وهدان مديرة المكتب التنفيذى وعميد فاروق حمادى الأمين العام لمحافظة القاهرة.

ناجي الشهابي حزب الجيل الدستور قيادات التيار الاصلاحي الحر التيار الإصلاحي الحر الحوار الوطنى

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