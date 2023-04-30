انتصار مهم لمانشستر يونايتد على أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

حقق فريق مانشستر يونايتد انتصارًا مهمًا على ضيفه أستون فيلا بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “أولد ترافورد”، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريميرليج”، موسم 2022-2023.

ماركوس راشفورد كاد أن يسجل هدفًا لمانشستر يونايتد في الدقيقة الثامنة عندما تلقى تمريرة رائعة من مارسيل سابيتزر، لينفرد بمرمى أستون فيلا، لكنه سدد الكرة بجوار القائم الأيمن.

وفي الدقيقة 12، تلقى ماركوس راشفورد تمريرة من برونو فيرنانديز داخل منطقة الجزاء، لكن إيميليانو مارتينيز تصدى لتسديدته ببراعة.

وفي الدقيقة 19، تصدى دي خيا لتسديدة قوية من أليكس مورينو لاعب أستون فيلا.

وفي الدقيقة 28، مرر جادون سانشو الكرة لـ كاسيميرو داخل منطقة الجزاء، لكن تسديدته ارتطمت بالعارضة.

واستطاع البرتغالي برونو فيرنانديز، تسجيل الهدف الأول لـ مانشستر يونايتد في الدقيقة 39، من متابعة لتسديدة ماركوس راشفورد التي تصدى لها مارتينيز.

وفي الشوط الثاني، كثف لاعبو أستون فيلا محاولاتهم للتسجيل، لكنهم فشلوا في مسعاهم، ليحقق أصحاب الأرض الانتصار.

تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي استعدادًا لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي استعدادًا لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: تايلير مالاسيا - فيكتور ليندلوف - لوك شاو - ديوجو دالوت.

خط وسط الملعب: كاسميرو - كريستيان إريكسن - مارسيل سابيتزر.

في خط الهجوم: جاندون سانشو - ماركوس راشفورد - برونو فيرنانديز.