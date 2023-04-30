محافظ قنا: الانتهاء من توسعات محطة معالجة صرف صحى الصالحية أكتوبر المقبل 

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، الانتهاء من مشروع توسعات محطة معالجة صرف صحي الصالحية بمدينة قنا، أكتوبر المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع لمناقشة إجراءات ومعوقات استكمال مشروع توسعات محطة معالجة صرف صحي الصالحية بمدينة قنا، بحضور المهندس أيمن رشاد، رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، والمهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محمد علي، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بقنا، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وأوضح محافظ قنا، أن مشروع توسعات محطة معالجة صرف صحي الصالحية سوف يعمل بقدرة 55 ألف م3/ يوم، لتصل بذلك القدرة الإجمالية للمحطة إلى 110 آلاف م3 / يوم، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 90% من الأعمال المدنية بمشروع التوسعات، وجارٍ توريد أعمال الكهروميكانك تمهيدًا لتركيبها وإجراء اختبارات التشغيل عليها، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق على الانتهاء من تنفيذ المشروع نهاية شهر أكتوبر المقبل بحد أقصى، تمهيدًا لدخول المحطة الخدمة واستيعاب كميات مياه الصرف ومعالجتها، ومن ثم استغلالها في ري الغابة الشجرية.

وأضاف الداودي، أن الجهود التنسيقية بين المحافظة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أسفرت عن صدور موافقة وزير الإسكان، بنقل ملكية مساحة 7 أفدنة تابعة لجهاز مدينة قنا الجديدة لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، حتى يتسنى لها تنفيذ أحواض التجفيف الخاصة بمشروع التوسعات.

ووجّه محافظ قنا، ببدء الأعمال الإنشائية للأحواض بالتوازي مع إجراءات تسلم الأرض لإنجاز المشروع طبقًا للمدة الزمنية المحددة، كما وجه بإعداد تقرير أسبوعي لمراحل تقدم العمل، للوقوف على نِسب ومعدلات التنفيذ، وتذليل أي معوقات إن وجدت.