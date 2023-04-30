هزة أرضية ضعيفة فى جنوب سيناء بقوة 1.5 ريختر

شهدت محافظة جنوب سيناء، هزة أرضية ضعيفة، سجلتها محطات الشبكة القومية للزلازل في المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة.

ووقعت الهزة الأرضية في حوالي الساعة الواحدة و16 دقيقة بعد ظهر اليوم بتوقيت القاهرة، على بُعد 49 كيلومترا شمال مدينة الطور بجنوب سيناء.

وكانت هزة أرضية قد سجلتها محطات الزلازل صباح اليوم في البحر الأحمر، بقوة 2.13 درجة على مقياس ريختر، حيث جاءت في مياه البحر الأحمر قبالة السواحل السعودية، على بُعد 77 كيلومترا من منطقة حنك السعودية، وعلى بُعد 142 كيلومترا شرق مرسى علم المصرية بالبحر الأحمر.

وتُعد الهزات الأرضية التي تشهدها مصر أقل من المتوسطة، حيث إن النشاط الزلزالى في مصر يُصنف من جانب معهد الفلك بأنه متوسط وأقل من المتوسط، وأن 80% من الهزات الأرضية التي تشهدها مصر لا يشعر بها المواطنون، بسبب كونها ضعيفة.