جمال تاج: حريصون على تفعيل التعاون مع الجامعات المحيطة بأسيوط

وقعت جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية بروتوكول تعاون مع جامعة أسيوط، بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في العديد من المجالات الأكاديمية والتكنولوجية التدريبية والبحثية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بضرورة التعاون والتكامل الذي يعد أحد محاور الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، بين الجامعات للارتقاء بالمستوى التعليمي والأكاديمي والبحثي وتبادل الخبرات والمهارات والمعارف بين الطرفين في مجال التدريب والتعليم لتطوير منظومة التعليم العالي في مصر، بما ينعكس على إعداد جيل قادر على تلبية مُتطلبات سوق العمل المُعاصر والمُستقبلي.

ووقع البروتوكول الدكتور جمال تاج عبد الجابر رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، والدكتور أحمد محمد كمال المنشاوي رئيس جامعة أسيوط.

ويهدف البروتوكول إلى التعاون التقني والفني والتكنولوجي بين الجانبين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030م، والتبادل الأكاديمي بين الجانبين لأعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة، أيضًا إتاحة الفرص التدريبية لطلاب جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية في معامل كليات ومستشفيات جامعة أسيوط وغيرها من المؤسسات التابعه لها، فضلًا عن إتاحة الفرص للتعاون المشترك بين طلاب الجامعتين في مختلف الأنشطة الرياضية والعلمية والمعارض والندوات والمؤتمرات وغيرها، بالإضافة إلى القيام بإجراء البحوث والأنشطة التكنولوجية ذات الإهتمام المشترك بين الجانبين.

وأكد الدكتور جمال تاج رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية أن توقيع البرتوكول يأتى فى إطار حرص الجامعة على تفعيل التعاون مع الجامعات المحيطة بأسيوط، في المجالات العلمية والبحثية والتدريبية والتكنولوجية، لتعزيز مخرجات العملية التعليمية والبحث العلمي، موضحًا أن هذا التعاون يأتي تنفيذًا لإستراتيجية الجامعة لتدريب الطلاب عمليًا وفنيًا داخل الجامعات ؛ للاستفادة من الخبرات العلمية والعملية المُتنوعة التي تقدمها تلك الجامعات؛ لصقل مهارات الطلاب ولضمان تأهيل خريجين قادرين على مواكبة تطورات سوق العمل.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط على أهمية التعاون والتنسيق بين الجامعات المصرية في مجالات التدريب والبحوث والدراسات والتطبيقات والاستشارات العلمية والفنية والتكنولوجية في مجالات تخصص الجامعتين، مشيرًا إلى أهمية احتضان الأفكار والابتكارات التكنولوجية للطلاب والخريجين وتوفير البيئة المناسبة لهم، معربًا عن سعادته بتوقيع بروتوكول التعاون المشترك بين الجامعتين، متطلعًا أن تشهد الفترات القادمة طفرة علمية وتكنولوجية هائلة.

وجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للجامعات يعقد اجتماعه الشهري اليوم بجامعة أسيوط، وحضر توقيع البروتوكول الدكتور علي محمد يوسف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

توقيع بروتوكول تعاون

توقيع بروتوكول تعاون

توقيع بروتوكول تعاون

توقيع بروتوكول تعاون