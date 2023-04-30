محافظ الإسكندرية مهنئًا عمال مصر: هم سبيل الأمة للتقدم وتحقيق التنمية المستدامة

قدم اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والشعب المصري بمناسبة الاحتفال بعيد العمال.

وهنأ عمال مصر عامة وعمال الإسكندرية خاصة، مؤكدا أنهم سبيل الأمة للتقدم والرقي، وأن العمل هو الركيزة الأساسية لنهضة الشعب وتحقيق التنمية المستدامة في كل المجالات.

وأعرب المحافظ عن أن عمال مصر نموذج يحتذى به في العمل والإخلاص على مر التاريخ فقد أثبتوا للعالم قدرتهم على البذل والعطاء والجد والاجتهاد من أجل وطنهم.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قراراً بأن يكون يوم الخميس الموافق 4 من شهر مايو عام 2023 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بدلاً من يوم الإثنين الموافق الأول من مايو عام 2023 ميلادية، وذلك بمناسبة عيد العمال.