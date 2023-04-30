محمد عفيفي يتوج بفضية جهاز المتوازي في كأس العالم للجمباز بالقاهرة

توج محمد عفيفي لاعب المنتخب المصري للجمباز الفني بفضية جهاز المتوازي في كأس العالم "القاهرة 2023" المقامة على الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 27 حتى 30 إبريل الجاري وهي إحدى البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وحصد "عفيفي" الميدالية الفضية بعد حصوله على مجموع نقاط 14.066.

بينما توج بالميدالية الذهبية الأوكراني لليا كوفتون بعد حصوله على مجموع نقاط 14.833 فيما كانت الميدالية البرونزية من نصيب الإيطالي نيكولا موزوتو والذي حصل على مجموع نقاط 14.033.

وكان "عفيفي" قد صعد للنهائيات عقب حصوله على المركز الثالث في التصفيات التي أقيمت أمس.

ويشارك في منافسات البطولة 40 دولة وهم: "ألبانيا - الجزائر - أرمينيا - النمسا - أذربيجان - بلجيكا - كندا - كرواتيا - قبرص التشيك - الدنمارك - فنلندا - ألمانيا - بريطانيا - اليونان - أندونيسيا - تركيا - إيرلندا - إيطاليا - الأردن - كازاخستان - لاتفيا - ليتوانيا - ماليزيا - المكسيك - هولندا - النرويج - بنما - الفلبين - بولندا - البرتغال - قطر - صربيا - سلوفينيا - تايوان - أوكرانيا - أمريكا - أوزبكستان - فيتنام - بالإضافة إلى مصر البلد المضيف.

ويشارك الفراعنة في البطولة بقائمة مكونة من 11 لاعبًا ولاعبة:

وضمت قائمة منتخب مصر للجمباز الفني رجال:

"علي زهران - عمر العربي - محمد عفيفي - أحمد عبد الرحمن - زياد خاطر - عبد الرحمن عبد الحليم - أحمد المراغي" تحت قيادة المدير الفني: جمال مطر ويعاونه شريف جودت وعرفات أحمد.

بينما يتكون منتخب مصر للجمباز الفني للآنسات من:

"نانسي طمان - فريدة دبور - ياسمين سلامة - جنى عبد السلام"، تحت قيادة المدير الفني: زكريا غالب والمدربين سلمي السعيد ومحمود سيد وايفا.

محمد عفيفي لاعب المنتخب المصري للجمباز

محمد عفيفي لاعب المنتخب المصري للجمباز

محمد عفيفي لاعب المنتخب المصري للجمباز

محمد عفيفي لاعب المنتخب المصري للجمباز