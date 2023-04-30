اليوم.. أشرف عبد الغفور يكشف أسباب غيابه عن الشاشة في "واحد من الناس"

فى حلقة فنية خاصة من برنامج “واحد من الناس” العاشرة مساء اليوم الأحد، عبر شاشة الحياة، يستضيف الإعلامي دكتور عمرو الليثي، الفنان القدير أشرف عبد الغفور فى أول ظهور إعلامي عبر شاشات التليفزيون منذ ١٠ سنوات.

ويكشف العديد من الأسرار والكواليس خلال رحلة فنية تحمل 300 عمل فنى تقريبا، وأسباب امتناعه عن الظهور إعلامياً،‎ وعن علاقته بزملائه فى الوسط الفني، وسر علاقته القوية مع المسرح، وقلة أعماله السينمائية، ويكشف سر التطور الكبير فى أداء ابنته النجمة ريهام عبد الغفور.

ومن أطلق عليه لقب ملك الأدوار الجادة، وعن مشاركته بمسلسلين "الأجهر" و"رشيد" مؤخرا وأسباب غياب البطولة المطلقة.

كما يكشف عن رأيه فى عودة الدراما الدينية والتاريخية هذا العام ، خاصة و هو يمتلك مايقرب من 100 عمل ديني وتاريخي، ويتحدث عن أداء النجم خالد النبوى بمسلسل رسالة الإمام.

