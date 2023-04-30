نائبة: علينا النظر للإنسان ومناقشة قوانين الأحوال الشخصية والإيجار

طالبت النائبة أميرة أبوشقة، بتوفير التأمين اللازم، لدى إحدى الشركات ضد مخاطر الحيوانات الخطرة.

أكدت أبوشقة فى كلمتها حول قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب أن هذه الالتزامات موجوده في القوانين وفي عدد من الدول، إضافة إلى توفير الرعاية الصحية وتوفير الأماكن المناسبة وكذلك توفير تدريب مناسب للعاملين على العناية بهذه الحيوانات الخطرة.

أضافت النائبة الوفدية أن هناك صنفين من المواطنين الأول من يمثل له الحيوان روح ويجب أن يخدمها وفى بعض البلدان يخصص جزء من تركته للكلب.

أوضحت "أبوشقة" أن الصنف الآخر من المواطنين من يستخدم الحيوان كأداه للترهيب والتسليه والترفيه وبين هذا وذاك التشريعات متضاربة ومختلفة ومضى عليها الزمن حيث أن القانوانين المنظمه منذ عام 1966.

وشددت "أبوشقة" على ضرورة أن نركز وتطرق للروح التى سخر لها الله هذا الكون وهى النفس البشريه ونتطرق لمشروعات قوانين تمس الانسان المصرى وكرامته مثل قانون الاحوال الشخصيه والوصايه والايجارات والتصالح وإعادة النظر فى قانون الحبس الاحتياطى ومبرراته وإجراءات التحقيق، الآن، عقوبة مخالفة لنص المادة 54 للدستور والحرية الشخصية مصونة بالدستور.

وأشارت أبوشقة إلى أن قانون الحيوانات الخطره يوجد به خلط بين الحيازه غير المشروعة والاقتناء وكنا فى حاجه إلى و القانون التروي حتي لا نكون أمام قوانين انفعالية.