تراجع مؤشرات البورصة فى مستهل تعاملات الأسبوع

تراجع أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم «مستهل تعاملات الأسبوع» متأثرًا بالضغوط البيعية من قبل المستثمرين الأفراد المصريين والمؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية، وسط ترقب لقرارات الفائدة العالمية خلال الفترة المقبلة.

وتراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة إلى مستوى 1.39 تريليون جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 3.2 مليار جنيه.

وأنهت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية معاملات اليوم، أولى تداولات الأسبوع، على تراجع جماعي، بدعم من عمليات بيع مكثفة من قبل شرائح مختلفة من المتعاملين بقيادة المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية، بالإضافة إلى المتعاملين الأفراد العرب والمصريين على أغلبية أسهم السوق المتداولة، تلك التى قابلتها عمليات شراء موسعة من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إي جي إكس 30» بنسبة بلغت 73. 0%، بما يعادل 129 نقطة خسارة، ليغلق عند مستوى 17667.74 نقطة، كما انخفض المؤشر الثانوي "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 78. 0%، بما يعادل 23.87 نقطة، ليغلق عند مستوى 3051.06 نقطة، ما ساهم في امتداد التراجعات للمؤشر الأوسع نطاقا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان" الذي هبط بنسبة بلغت 91. 0% بما يعادل 42.7 نقطة، ليغلق عند مستوى 4631.84 نقطة وسط تداولات نشطة، بلغت قيمتها نحو 2.9 مليار جنيه بالتعامل على حوالي 759.9 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ أكثر من 102.6 ألف صفقة بيع وشراء.