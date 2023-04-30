إزالة 23 حالة تعدٍ ورفع 600 طن مخلفات بالمنيا

قال اللواء هاني بدوي، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية بقرية طوخ الخيل، رفعت ٦٠٠ طن مخلفات، بالإضافة إلى تحرير ١١٠ محاضر متنوعة، وإزالة ٢٣ حاله تعدٍ على الأراضي الزراعية، وصيانة وتركيب ٥٩ كشافًا، و٤٩ لمبة خلال شهر أبريل ٢٠٢٣.

وأوضح رئيس المركز والمدينة، أن الوحده المحلية بقرية طوخ الخيل خلال شهر أبريل ٢٠٢٣ نظمت حملات مكثفة لأعمال النظافة والإنارة وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة أو بالبناء العشوائي، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا وتأكيده على المتابعة المستمرة لكل الأعمال الصحية والوقوف الفوري لأي شكل من أشكال التعدي ومخالفة القوانين المنظمه للبناء، موجهًا برصد المخالفة والتعامل الفوري معها وإحالة المخالف للنيابة.

وأكد محمد جابر، رئيس الوحده المحلية بقريه طوخ الخيل أن قسم البيئة بالقرية واصل أعماله المكثفة خلال شهر أبريل، حيث تمكن من رفع ما يقرب من ٦٠٠ طن مخلفات وتراكمات موجودة بأماكن التجميع اليومية بشوارع القرية والقرى التوابع وبصفة مستمرة خلال الفترة المذكورة ونقلها للمقلب العمومى بالظهير الصحراوى، وتم تحرير ١١٠ محاضر متنوعة أشغال وبيئة، وتحرير ٤٣ إنذار أشغال، حفاظًا على سلامة أرواح المواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوپئة، خاصة فيروس كورونا.

وأضاف رئيس القرية أن قسم الكهرباء التابع للوحدة المحلية واصل أعماله الفنية، حيث تمت صيانة وتركيب ٥٩ كشافًا ١٠٠وات، وعدد ٤٩ لمبة، وشد أسلاك ألومنيوم خلال الفترة المذكورة لتوضيح الرؤية وتجنب الحوادث المرورية ليلًا.

وأشار رئيس الوحدة المحلية بالقرية إلى أن قسم التنظيم والمتغيرات وقسم الإزالات واصل أعماله، حيث تمكن من إزالة ٢٣ حالة بناء مخالف على أراض زراعية بمساحة ١٦ قيراطًا و١٦ سهمًا خلال شهر أبريل، وتم التعامل الفورى معها وإحالة المخالف للنيابة العامة وعودة الأراضى الزراعية لطبيعتها لمنع البناء العشوائى واحترامًا لسلطة القانون.