الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توريد 30 ألف طن قمح بالشون والصوامع الحكومية بمراكز المنيا

توريد القمح للشون
توريد القمح للشون والصوامع بمراكز المنيا

أعلنت مديرية التموين بالمنيا، اليوم أن إجمالي ما تم توريده من محصول القمح بلغ 30582 طنًا و38 كيلو بالشون الحكومية والصوامع، حيث بدأت أعمال التوريد في 15 أبريل الجاري، وتم تجهيز 42 موقعًا تخزينيًا للعمل بشكل منتظم لاستقبال محصول القمح من الموردين والمزارعين، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل أعمال التوريد. 

وأكد الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، أن إجمالي المساحة المنزعة تبلغ 243 ألف فدان، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، مؤكدًا متابعة التقارير الخاصة بأعمال التوريد من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من خلال الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية وذلك لمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يوميًا.

تموين المنيا توريد 30 ألف طن قمح الشون والصوامع الحكومية مراكز المنيا الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا

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