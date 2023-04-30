الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس متهم بالاتجار في طن بانجو بالإسماعيلية

حبس متهم
حبس متهم

أمرت النيابة العامة في الإسماعيلية، اليوم الأحد، حبس عنصر إجرامى 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة والاتجار في 20 طربة حشيش.

وكانت تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الإسماعيلية وسيناء الشمالية فى القبض على أحد العناصر الإجرامية، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية بعد تأكيد التحريات باتجاره فى المواد المخدرة مُتخذاً من دائرة مركز شرطة الإسماعيلية بمديرية أمن الإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

ونجحت مأمورية مكبرة بالتعاون مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية فى استهداف المتهم وأمكن ضبطه حال تواجده بالقرب من مسكنه بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية.

وضبطت المأمورية مع المتهم 20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام مبلغ مالى وبمواجهته أرشد عن مخزن خاص به كائن بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية وبتفتيش المخزن عثر بداخله على كمية كبيرة لمخدر البانجو وزنت 1000 كيلو.

النيابة العامة الإسماعيلية التحقيقات طربة حشيش المواد المخدرة طن بانجو الاتجار حبس

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