صعود 12 لاعبا لبطولة الدقهلية الدولية للتنس بجزيرة الورد

أسدل الستار على البطولة المحلية للتنس الأرضي التي أقيمت علي ملاعب نادي جزيرة الورد، بمشاركة 25 لاعب ولاعبة تحت 18 سنة وصعد 12 لاعب ولاعبة للادوار التمهيدية للبطولة الدولية للتنس التي من المقرر لها أن تبدأ 13 مايو وتستمر لمدة 8 أيام.

وأسفرت النتائج عن صعود كلا محمد وائل شوقي لاعب سماش المطار، أحمد خالد زغلول لاعب جزيرة الورد، ومروان اسلام عزمي، لاعب جزيرة الورد، عمار محمد الشربيني، لاعب وادي دجلة، مهند عمر الهلالي لاعب سماش المطار، سيف محمد الشربيني لاعب وادي دجلة، ومن اللاعبات هيا أحمد رضوان، كنزي عمرو منصور،مريم ياسر كشك،جينا عبدالفتاح المشد، لاعبات نادي جزيرة الورد،سلمي خالد السرجاني لاعبة وادي دجلة، جودي ياسر حسني لاعبة نادي سماش المطار ،اشرف علي البطولة 5 حكام من الاتحاد المصري للتنس، برئاسة الحكم العام وائل عبد اللطيف، ومدير البطولة حسام محرم، ومشرف البطولة وائل الشاذلي.

ومن جانبه، أكد ابراهيم الجمل، المدير التنفيذي لنادي جزيرة الورد ان مجلس الادارة برئاسة النائب طارق عبدالهادي، قرر تشكيل عدة لجان لمتابعة تنظيم بطولة الدقهلية الدولية للتنس التي يستضفها جزيرة الورد في الفترة من 13 الي 21 مايو وتذليل كافة العقبات أمام اللاعبين المشاركين في البطولة مشيرًا الي أن البطولة بنظام المستوي الرابع G4 ويشارك بها لاعبين ولاعبات من اكثر من 23 دولة اجنبية وعربية من اهمها " المانيا وايطاليا وفرنسا وانجلترا والتشيك والصين ورومانيا واسبانيا وهولندا ومصر والاردن والمغرب والجزائر " واضاف أن مجلس الادارة لا يدخر جهدا في توفير كل أشكال الدعم من أجل انجاح البطولة وظهورها بشكل مشرف.

و من جهته أكد النائب طارق عبدالهادى رئيس مجلس إدارة نادى جزيرة الورد بالمنصورة ان إدارة النادى لا تدخرا جهدا فى دعم الفرق الرياضية مشيرا الى ان الاهتمام بالالعاب الفردية و الجماعية بالنادى يأتى فى اطار حرص النادى على تحقيق البطولات.

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