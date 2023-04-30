وزير الشباب ومحافظ البحيرة يتفقدان معسكر رشيد القومي ومركز الشباب

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة معسكر رشيد القومي، والمقرر بدء أعمال تطويره ورفع كفاءته بالكامل للعمل على تقديم كافة الخدمات الرياضية المقدمة بمعسكرات الشباب، بحضور اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة، وكامل غطاس السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع أن تطوير المعسكر يأتى بالتزامن مع أعمال تطوير مدينة رشيد كمشروع قومي عملاق، وإنشاء مدينة رشيد الجديدة لتكون على غرار العلمين الجديدة، مشيرة إلى التطور الكبير الذي لحق بالمنشآت الشبابية والرياضية بمحافظة البحيرة، وتوفير كل ما يلزم بها من بنية تحتية مناسبة، على أعلى مستوى بالإضافة إلي المشروعات والبرامج والأنشطة المتنوعة، لخدمة أبناء المحافظة من النشء والشباب، والمرأة وذوي القدرات والهمم.

وأشارت إلى دور المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" فى التوعية المجتمعية بمخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وسبل الهجرة الآمنة، مع توفير البدائل الإيجابية من تدريب وتوفير فرص عمل وريادة الأعمال للشباب، التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية، واختصت محافظة البحيرة بعدد 14 مركز شباب تم الانتهاء منها بالكامل وتسليمها بعد ما شهدته من تطوير.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي أن المعسكرات القومية تمثل أحد أهم الأولويات التى تعمل عليها الوزارة حاليا خاصة فى ضوء حرص الوزارة على التوسع فى إتاحة المنشآت الشبابية والرياضية التى تتيح الخدمات النشء والشباب من جميع المحافظات، مشيراً أن تطوير تلك المعسكرات يعد مشروع قومي، لما يمثله من إضافة كبيرة للبنية الشبابية والرياضية فى مختلف المحافظات المصرية وسيتم استغلالها فى تنفيذ مشروع يلا كامب والمعسكرات التدريبية والترفيهية والرياضية المتنوعة فضلا عن تنفيذ أنشطة التنمية الرياضية التى تستهدف جعل الرياضة أسلوب ونمط حياة لجميع المواطنين من مختلف الأعمار السنية ومن جميع المحافظات والمدن والقرى المصرية.

يذكر أن معسكر رشيد القومي مقام علي مساحة 18 ألف م٢ ويخدم أكثر من 40 ألف نسمة من أبناء رشيد وآلاف الشباب من أبناء المحافظة، وتشمل أعمال التطوير ورفع الكفاءة به إنشاء ملعب خماسي وملعب أكريليك وملعب للكرة الطائرة ومنطقة ترفيهية ورياضية بالإضافة إلي 40 كرفان.