الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز" تعرض لقطات من استقبال الرئيس السيسى لرئيس وزراء اليابان

استقبال الرئيس عبدالفتاح
استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الوزراء الياباني فوميو

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، لقطات حية من استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، اليوم الأحد، وذلك بقصر الاتحادية.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس السيسي، ورئيس الوزراء الياباني قمة مصرية- يابانية، وستتناول المباحثات المصرية اليابانية سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وبحث حالة السلم والأمن على المستويين الدولي والإقليمي.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن رئيس الوزراء الياباني يزور مصر لمدة ثلاثة أيام، لتكون وجهته الأولى في مستهل جولته الإفريقية.

استقبال الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلم والأمن العلاقات الثنائية المصرية اليابانية الوزراء الياباني

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