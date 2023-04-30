مصرع شخص في حادث تصادم بالعياط

لقي شخص مصرعه، اليوم الأحد، بعد أن صدمته مركبة "توك توك" في إحدى قرى العياط، بمحافظة الجيزة.

وورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة يفيد بمصرع أحد الأشخاص في حادث تصادم بإحدى قرى مركز العياط، وتوجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، اصطدام توك توك بشخص أثناء سيره بالطريق، مما أسفر عن إصابته ليلقى مصرعه متأثرًا بالإصابات التي لحقت به.

وألقى رجال المباحث القبض على السائق المتسبب في الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه وتولت النيابة المختصة التحقيق.