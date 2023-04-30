الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شخص في حادث تصادم بالعياط

اسعاف
اسعاف

لقي شخص مصرعه، اليوم الأحد، بعد أن صدمته مركبة "توك توك" في إحدى قرى العياط، بمحافظة الجيزة.

وورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة يفيد بمصرع أحد الأشخاص في حادث تصادم بإحدى قرى مركز العياط، وتوجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، اصطدام توك توك بشخص أثناء سيره بالطريق، مما أسفر عن إصابته ليلقى مصرعه متأثرًا بالإصابات التي لحقت به.

وألقى رجال المباحث القبض على السائق المتسبب في الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه وتولت النيابة المختصة التحقيق.

النيابة المختصة الاصابات المعاينة الطريق مصرع العياط الجيزة اصطدام توك توك

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