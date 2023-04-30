الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ننشر نتيجة مسابقة المراجعات البيئية في مدارس دمياط

مدارس دمياط
مدارس دمياط

أعلن المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، نتيجة تقييم مسابقات المراجعة البيئية والأنشطة البيئية والمشروع البيئي علي مستوى المحافظة للعام الدراسي ٢٠٢٢_٢٠٢٣م

وأسفرت النتيجة عن فوز مدرسة الفنية الصناعية بنات بادارة دمياط التعليمية بالمركز الأول في مسابقة المشروع البيئي.

فوز مدرسة الباسل الخاصة بإدارة دمياط الجديدة التعليمية بالمركز الأول في مسابقة الأنشطة البيئية.

فوز مدرسة طيبة الرسمية للغات بإدارة دميـاط الجديدة بالمركز الأول في مسابقة المراجعة البيئية.

وهنأ "وكيل الوزارة" المدارس الفائزة بالتصعيد علي مستوى الجمهورية، معربا عن إمتنانه لمديري المدارس الفائزة والعاملين بها والطلاب، مقدما الشكر والتقدير لجهود كل من ساهم وساعد في تلك المسابقات المقامة تحت إشراف عبد العليم جمعة وكيل المديرية ويحيي توما مدير عام الشئون التنفيذية والخدمات التربوية وإدارة التربية البيئية والسكانية بالمديرية.
وتابع "وكيل الوزارة" تجهيزات المدارس وتهيئتها لاستقبال الطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، موجهًا بالعمل على توفير كافة الإمكانيات الممكنة لتجهيز اللجان الامتحانية لاداء الطلاب للامتحان في هدوء ويسر وفقًا لتوجيهات محافظ دمياط.

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