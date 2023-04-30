الأحد 30 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الأورمان تطلق حملات إلكترونية للتوعية بأهمية مياه الشرب النقية النظيفة في أسوان

وصلات المياه
وصلات المياه

أطلق فرع جمعية الأورمان بمحافظة أسوان بالتعاون وتحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان عدة حملات الكترونية تستهدف التوعية حول أهمية مياه الشرب النقية النظيفة، ونشر وتعريف المواطنين بحجم سلوكيات الحفاظ على مياه الشرب.

يأتى ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة أسوان وجمعية الأورمان، وانطلاقا من الحرص على الاهتمام بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقاً من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الهدف من الحملة تركيب وصلات مياه شرب نقية توفر حياة كريمة للأسر الاكثر احتياجا  تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه  المستلزمات الضرورية للحياة فيه من مياه شرب نقيه وذلك من خلال تحفيز وتشجيع المواطنين على التبرع لتركيب أكبر عدد من وصلات المياه ووصول الخدمة إلى أكبر عدد من الأسر الأكثر احتياجًا.

ولفت إلى أن الأسر المستفيدة التي تم اختيارها وفقا لعدة معايير منها المستوى المادي والاقتصادي والمعيشي للأسر المستحقة وفق معايير التنمية وترتيب النطاقات الأشد احتياجا.

يأتى ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة أسوان وجمعية الأورمان، وانطلاقا من الحرص على الاهتمام بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقاً من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.


وأشار إلى أن المواطن يستطيع المشاركة من خلال التبرع بسهم وصلة المياه 250جنيه، أو على أقساط ممتدة تصل لمدة 15 شهر بمبلغ (360) جنيه شهريا بدلًا من التبرع بكامل المبلغ 5400 جنيه.

وأضاف «شعبان» أن الجمعية تصل للقرى الأكثر احتياجًا بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى أرجاء محافظة أسوان، تحت إشراف ورعاية مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وصلات المياه
وصلات المياه
وصلات المياه
وصلات المياه
أهمية مياه الشرب الأسر الأولى بالرعاية التضامن الاجتماعي تضامن الاجتماعي جمعية الأورمان مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان

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