ارتفاع حصيلة اشتباكات السودان لـ 425 قتيلا و2091 مصابا

أعلنت نقابة أطباء السودان، الأحد، تعرض 16 مستشفى للقصف منذ بداية الاشتباكات، بعد تعرض مستشفى البراحة في الخرطوم بحري للقصف أمس.

وأوضحت النقابة في بيان، اليوم، أنه تم تسجيل 425 قتيلا و2091 إصابة بين المدنيين منذ بداية الاشتباكات .

وأحصت النقابة في بيانها اليومي، 94 وفاة جراء الاشتباكات في مدينة الجنينة غرب دارفور حتى الآن، فيما توقف حوالي 70% من المستشفيات المتاخمة لمناطق الاشتباكات عن الخدمة، من أصل 86 مستشفى أساسية في العاصمة الخرطوم.

كذلك هناك 61 مستشفى متوقفة في الولايات عن الخدمة، و 25 مستشفى تعمل بشكل كامل أو جزئي وهي مهددة بالإغلاق، نتيجة لنقص الكوادر الطبية والإمدادات الطبية والتيار الكهربائي والماء.