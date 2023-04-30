الأحد 30 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ارتفاع حصيلة اشتباكات السودان لـ 425 قتيلا و2091 مصابا

اشتباكات السودان
اشتباكات السودان

أعلنت نقابة أطباء السودان، الأحد، تعرض 16 مستشفى للقصف منذ بداية الاشتباكات، بعد تعرض مستشفى البراحة في الخرطوم بحري للقصف أمس.

وأوضحت النقابة في بيان، اليوم، أنه تم تسجيل 425 قتيلا و2091 إصابة بين المدنيين منذ بداية الاشتباكات .

وأحصت النقابة في بيانها اليومي، 94 وفاة جراء الاشتباكات في مدينة الجنينة غرب دارفور حتى الآن، فيما توقف حوالي  70%  من المستشفيات المتاخمة لمناطق الاشتباكات عن الخدمة، من أصل 86 مستشفى أساسية في العاصمة الخرطوم.

كذلك هناك 61 مستشفى متوقفة في الولايات عن الخدمة، و 25 مستشفى تعمل بشكل كامل أو  جزئي وهي مهددة بالإغلاق، نتيجة لنقص الكوادر الطبية والإمدادات الطبية والتيار الكهربائي والماء.

txt

بلومبرج: تداعيات العنف في السودان تهدد دول المنطقة

نقابة أطباء السودان تطورات بيان النقابة 16 مستشفى الأوتوستراد غرب دارفور مدينة الجنينة لسودان

الأكثر قراءة

بأثر رجعى.. مصادر: وزير البترول يعتمد العلاوة الجديدة للعاملين بالقطاع خلال ساعات

عقب 6 ساعات تحقيقات.. المتهم بقتل زوجته: لم أتعمد قتلها

سقوط هارب من 19 سنة سجنًا وغرامة 5 ملايين جنيه بعين شمس

منتصف التعاملات|سعر اليورو اليوم الأحد 30-4-2023 مقابل الجنيه المصري

حقيقة تأجيل امتحانات الثانوية العامة 2023.. والجدول المعتمد

"طفولة مطروح" تشارك فى مؤتمر الطفل العربى وتغيرات المناخ بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين فؤاد

مصر البيت الكبير

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله .. عن مستقبل الشباب الرياديين وفرص الصندوق الاستثمارى Flat6Labs

ماجد حبته

أرض الشمس المشرقة.. جمهوريتنا الجديدة.. والقارة السمراء

د.أحمد الخميسى

السودان يا أخت بلادى

د.كريمة الحفناوى

عيد العمال.. التحديات والمطالب

وائل لطفي

مصر وضيوفها

د. منى حلمى

صانع الحياة

أميرة عبد الكريم

فى كل شارع فى بلادى صوت الوصاية بينادى

صور

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

محطة تل أبيب

المزيد

قصف جوي منسوب لإسرائيل على سوريا.. هل يحمل رسالة إلى حزب الله؟

الدورة الصيفية لـ"الكنيست الإسرائيلى": ملفات وقوانين مثيرة للجدل.. ما هى؟

إسرائيل تواصل تشديد إجراءاتها على حاجز الحمرا فى الأغوار الفلسطينيّة