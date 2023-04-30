إخلاء سبيل متهم بنشر أخبار كاذبة ضد الدولة

قررت النيابة العامة إخلاء سبيل متهم بضمان محل الإقامة احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة في اتهامه بالتواصل مع وسائل إعلام وقنوات فضائية محرضة ضد الدولة، لنشر أخبار كاذبة.

سبق ووجهت النيابة العامة، للمتهم بالقضية رقم 184 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.