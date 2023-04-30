إخماد حريق شب فى مصنع مقرمشات فى المنوفية

سيطر رجال الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية على حريق نشب في مصنع للمقرمشات في المنطقة السادسة بمدينة السادات، دون خسائر فى الأرواح.

تلقى مدير أمن المنوفية إخطارا من مدير الحماية المدنية يفيد بالسيطرة على حريق نشب في مصنع بالمنطقة الصناعية، وتمت السيطرة عليه دون خسائر في الأرواح.

بالانتقال والفحص من قبل قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية تبين نشوب حريق في عدد من كراتين الشيبسي داخل مصنع في المنطقة الصناعية.

وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق بعد ورود معلومات بنشوبه، وتم تحرير المحضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.