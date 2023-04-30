اليوم.. الحكم في دعاوى بطلان الجمعية العمومية لنقابة المهندسين

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الأحد، 30 دعوى على قرارات الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين المنعقدة بتاريخ 6 مارس ضد النقيب العام ووزير الري والموارد المائية بصفته.

وكان عدد من المهندسين تقدموا بالطعن أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة على الجمعية العمومية العادية والتي انعقدت يوم 6 مارس، ضد نقيب المهندسين ووزير الري والموارد المائية بصفته.

وجاء في طلبات القضيتين بقبول الطعن شكلا، وبصفة مستعجلة وقف قرارات الجمعية العمومية المنعقدة يوم الاثنين 6 مارس لعام 2023 وما يترتب على ذلك من آثار على أن يكون تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان، حيث شملت أوراق الدعوى إلغاء قرارات الجمعية العمومية المنعقدة وما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المطعون هذه الأول بالمصاريف ومقابل الأتعاب وحفظ حق الطاعنين الأخرى.