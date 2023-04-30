الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة زوجين بالتسمم بسبب وجبة فاسدة بسوهاج

حالة تسمم
حالة تسمم

أصيب زوجان بالتسمم عقب تناولهما وجبة طعام فاسدة بمركز المنشاة بمحافظة سوهاج. 

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد بتلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة المنشاة بورور بلاغ 
لمركز المنشاة من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول كل من سمير ن ف م  سن 55 عامل بأجر وزوجته نادية ص ا م سن 45 ربة منزل، ويقيمان دائرة المركز، مصابين بحالة إعياء وقيء، ادعاء تناول طعام منزلي فاسد وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهما، وصرح لهما بالخروج. 

وبسؤال المصابين أفادا بحدوث إصابتهما عقب تناولهما وجبة طعام معدة بالمنزل فاسدة وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إدارة البحث الجنائي إتخاذ الإجراءات القانونية الإجراءات القانونية الإسعافات اللازمة الطرف الثانى بسبب خلافات

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