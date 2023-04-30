الأحد 30 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع طالب صدمته سيارة ميكروباص بمركز دار السلام بسوهاج

جثة
جثة

لقى طالب مصرعه في حادث تصادم بسوهاج، حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطار من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد يتلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة دار السلام بمحافظة سوهاج بورود بلاغ لمركز دار السلام بوجود حادث تصادم ومتوفى على الطريق الزراعي الشرقي  دائرة المركز. 

وتبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص، قيادة المدعو عبد الحميد ص ع ا، سن 32 سائق، ويقيم دائرة المركز
اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بتروسيكل  قيادة المدعو عبد القوي ج ف ي  سن 18 طالب، ويقيم بذات الناحية، ونتج عن الحادث وفاة قائد التروسيكل وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي. 

وبسؤال الشهود وأطراف الواقعة أفاد قائد السيارة ونجل عمومة المتوفى المدعو محمد ع ي سن 54 عامل زراعي ويقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم، واتهم الأخير قائد السيارة بالتسبب في الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اختلت عجلة إدارة البحث الجنائي البحث الجنائي الداخل السيطرة على الحريق الطريق الزراعى الشرقى بحادث تصادم

الأكثر قراءة

بأثر رجعى.. مصادر: وزير البترول يعتمد العلاوة الجديدة للعاملين بالقطاع خلال ساعات

سعر الذهب اليوم الأحد 30 أبريل 2023 فى مصر دون مصنعية

سعر الدولار فى البنوك المصرية اليوم الأحد 2023/4/30

درجات الحرارة اليوم الأحد 30-4-2023 فى محافظات مصر

تردد قناة المغربية الرياضية نايل سات 2023 الناقلة لمباراة الأهلي Arryadia TNT

صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات ورابط الاستعلام عنها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أرض الشمس المشرقة.. جمهوريتنا الجديدة.. والقارة السمراء

د.أحمد الخميسى

السودان يا أخت بلادى

د.كريمة الحفناوى

عيد العمال.. التحديات والمطالب

وائل لطفي

مصر وضيوفها

د. منى حلمى

صانع الحياة

أميرة عبد الكريم

فى كل شارع فى بلادى صوت الوصاية بينادى

مؤمن المحمدي

اقتراح ينهى جميع الأطراف

محمد عبدالعزيز

عودة خاطفة إلى دراما رمضان

صور

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تواصل تشديد إجراءاتها على حاجز الحمرا فى الأغوار الفلسطينيّة

مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلى جنوب الضفة الغربية

من «حارس الأسوار» إلى «كاسر الأمواج».. أسرار أسماء العمليات العسكرية الإسرائيلية