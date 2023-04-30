مصرع طالب صدمته سيارة ميكروباص بمركز دار السلام بسوهاج

لقى طالب مصرعه في حادث تصادم بسوهاج، حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطار من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد يتلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة دار السلام بمحافظة سوهاج بورود بلاغ لمركز دار السلام بوجود حادث تصادم ومتوفى على الطريق الزراعي الشرقي دائرة المركز.

وتبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص، قيادة المدعو عبد الحميد ص ع ا، سن 32 سائق، ويقيم دائرة المركز

اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بتروسيكل قيادة المدعو عبد القوي ج ف ي سن 18 طالب، ويقيم بذات الناحية، ونتج عن الحادث وفاة قائد التروسيكل وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي.

وبسؤال الشهود وأطراف الواقعة أفاد قائد السيارة ونجل عمومة المتوفى المدعو محمد ع ي سن 54 عامل زراعي ويقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم، واتهم الأخير قائد السيارة بالتسبب في الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.