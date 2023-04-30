الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

احتراق شقة بسبب ماس كهربائى بمركز طهطا بمحافظة سوهاج

احتراق شقة
احتراق شقة

شهد مركز طهطا بمحافظة سوهاج، حريقًا نشب في شقة سكنية، ما تسبب في احتراق المنقولات وأثاث الشقة دون وقوع إصابات. 

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد بورود بلاغ لقسم طهطا بنشوب حريق بشقة دائرة القسم. 

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج لموقع الحادث، حيث تبين نشوب الحريق بشقة بالطابق الرابع ملك المدعو  محمد ا ح ح، سن 40 عاما عامل ويقيم بذات الناحية. 

وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات، وبسؤال المذكور أفاد بمضمون ما تقدم  وأرجع سبب الحريق إلي حدوث ماس كهربائي، وأضاف باحتراق بعض المنقولات المنزلية وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إدارة البحث الجنائي البحث الجنائي التحقيق الداخلية السيطرة على الحريق

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