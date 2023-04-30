ميدفيديف: لا جدوى من استمرار علاقات روسيا الدبلوماسية مع بولندا

قال دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، إنَّ روسيا لا ترى أي معنى في الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية مع بولندا، طالما ظلت القوات المناهضة لروسيا في السلطة.

وبحسب وكالة "تاس" الروسية، كتب "ميدفيديف"، على حسابه على تويتر: "لا أرى فائدة في الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية مع بولندا، هذه الدولة يجب ألا تكون موجودة بالنسبة لنا بينما لا يوجد أحد غير روسوفوبيا في السلطة وأوكرانيا مليئة بالمرتزقة البولنديين، الذين ينبغي إبادتهم بلا رحمة مثل الجرذان النتنة والبولندية".

تم نشر تغريدة ميدفيديف في أعقاب الموقف مع المدرسة الروسية بالسفارة في وارسو، وصرح أندريه أورداش، الوزير المستشار بالسفارة الروسية في بولندا، لوكالة "تاس" بأن السلطات البولندية طلبت من موظفي المدرسة في السفارة في وارسو إخلاء المبنى بحلول الساعة 7 مساءً.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، إن روسيا تعتبر اقتحام السلطات البولندية لمدرسة السفارة الروسية في وارسو انتهاكًا صارخًا لاتفاقية فيينا لعام 1961 وتعديًا آخر على الممتلكات الدبلوماسية الروسية، وأوضحت أن خطوات وارسو لن تستمر بدون استجابة موسكو الحازمة وعواقبها على بولندا.