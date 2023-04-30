سامى قمصان: شخصية الأهلى ظهرت أمام الرجاء ونهدى التأهل للجماهير‏

أعرب سامي قمصان، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بتأهل ‏الفريق إلى دور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على الرجاء بهدفين دون رد ‏في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد القاهرة بدور ربع النهائي للبطولة والتعادل بدون ‏أهداف في مباراة العودة على المركب الرياضي محمد الخامس.‏

وقال قمصان إن الأهلي قطع خطوة مهمة في مشوار الفريق نحو التتويج بلقب البطولة بعد ‏تخطي فريق الرجاء المغربي، لافتًا إلى أن شخصية لاعبي الأهلي دائمًا ما تظهر في مثل هذه ‏المواجهات الصعبة.‏

وأضاف المدرب العام: «مواجهة الرجاء في ربع النهائي كانت من شوطين، الأول في القاهرة ‏وانتهت بفوز الفريق بهدفين دون رد، وهو ما سهل مهمة الأهلي في الشوط الثاني الذي أقيم ‏على المركب الرياضي محمد الخامس».‏

وأهدى قمصان التأهل لنصف النهائي إلى جماهير الأهلي التي تعد ضلعًا أساسيًّا في منظومة ‏النجاح التي تضم مجلس الإدارة إلى جانب الجهاز الفني واللاعبين.‏

وأكد المدرب العام، أن حسم بطاقة التأهل إلى دور نصف النهائي بدوري الأبطال خطوة مهمة ‏للفريق قبل مباراة السوبر المحلي، التي تقام مساء يوم الجمعة المقبل بدولة الإمارات.‏