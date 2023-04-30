الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريق بمزرعة نخيل فى الخارجة

حريق بمزرعة نخيل
حريق بمزرعة نخيل

سيطرت الحماية المدنية والإطفاء بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد، على حريق هائل نشب في مزرعة نخيل وأشجار فاكهة بمنطقة "عين الشيخ" في مركز الخارجة وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء والحماية المدنية وسيارات الوحدات المحلية لمكان الحريق في محاولة للسيطرة عليه قبل إنتقالة للمناطق المجاورة.

 

تلقي اللواء محمد أبو الليل مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، بلاغ من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق هائل بمنطقة عين الشيخ بمركز الخارجة، وانتقلت قوات الحماية المدنية والإطفاء لموقع الحريق وجرت السيطرة عليه وإخماد ألسنة النيران دون خسائر بشرية أو مادية.

 

تم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

سيطرت الحماية المدنية والإطفاء الوادي الجديد حريق هائل نشب مزرعة نخيل الخارجة بلاغ من شرطة النجدة

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