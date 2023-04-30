موقع "تويتر" يقيد الوصول إلى تغريدة مدفيديف حول بولندا

أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، أن موقع "تويتر" قيد عرض تغريدته عن بولندا في الحساب الإنجليزي وأعاد نشر الرسالة في الحساب الروسي.



كما أعرب السياسي الروسي، عن عدم فهمه سبب تقييد تغريدته عن بولندا على "تويتر"، في حين أن التغريدات بالدعوات لتدمير روسيا تقع ضمن قواعد هذه الشبكة الاجتماعية.



وفي وقت سابق، نشر مدفيديف على حسابه باللغة الإنجليزية على "تويتر"، أن بولندا "لا جدوى من استمرار العلاقات الدبلوماسية معها. هذه الدولة لا ينبغي أن توجد معنا، طالما لا يوجد أحد في السلطة يرفض منهج معاداة روسيا، وأوكرانيا مليئة بالمرتزقة البولنديين الذين يجب القضاء عليهم بلا رحمة مثل الفئران النتنة". وفي وقت لاحق، قال الدبلوماسي الروسي إن عرض هذه التغريدة تم تقييده.



وكتب مدفيديف على حسابه باللغة الروسية على "تويتر": "قامت إدارة تويتر بتقييد عرض آخر تغريدة لي في الحساب باللغة الإنجليزي بسبب انتهاك بعض القواعد.. وفي الوقت نفسه، يبدو أن التغريدات التي تدعو إلى تدمير روسيا ضمن قواعد الموقع.. لذلك، اقرأوا تغريدتي مرة أخرى هنا.. ماذا عن ذلك يا إيلون ماسك".



ونشر مدفيديف أيضا تغريدة مكتوبة مسبقا باللغات الروسية والإنجليزية والبولندية.

