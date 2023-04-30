الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مباحث فايد تضبط المتهمين بسرقة الوحدة المحلية لقرية فنارة بالإسماعيلية

متهم
متهم

نجح رجال مباحث مركز شرطة فايد، برئاسة المقدم محمود عبداللطيف، في ضبط المتهمين في واقعة سرقة بعض المحتويات من داخل مخزن الوحدة المحلية لقرية فنارة.
 
كان بلاغ قد ورد لمركز شرطة فايد بالإسماعيلية من الخفير المسئول عن المخزن بالوحدة المحلية لقرية فنارة الكائنة بدائرة القسم باكتشافه سرقة 9 أسطوانات غاز وأسطوانة أكسجين وماكينة شفط مياه غاطسة وماتور مياه من المخزن.
 
ومن خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات من النقباء أحمد عوض الله ومحمد عبدالباسط وأحمد حمدي حول الواقعة أسفرت إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص مقيمون بدائرة القسم.
 
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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