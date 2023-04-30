الأحد 30 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط شخصين غسلا 45 مليون جنيه من سرقة المواد البترولية

متهمين
متهمين

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة لنقل المواد البترولية، له معلومات جنائية، ونجله "شريك بذات الشركة"، مقيمان بمحافظة القاهرة، لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي في مجال سرقة المواد البترولية من خطوط أنابيب البترول وبيعها بالسوق السوداء.

وأوضحت أن المتهمان حاولا غسل متحصلات ذلك النشاط الإجرامي عن طريق قيامهما بـ (تأسيس الشركات والمنشآت التجارية، وشراء الوحدات السكنية والسيارات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكوران بمبلغ 45 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال إتخاذ الإجراءات القانونية الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة السوق السوداء الجريمة المنظمة الوحدات السكنية المنشأت التجارية بيعها بالسوق السوداء سرقة البترول

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