حملات مرورية بناءاً على استغاثة فى شارع بورسعيد بالقاهرة

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم نشره عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً إستغاثة لسكان شارع بورسعيد - بالقاهرة ، تضرروا خلالها من قيام قائدى سيارات النقل بالتوقف بالشارع المُشار إليه وتحميل البضائع من أمام المنازل ، والتسبب فى إعاقة الحركة المرورية والتكدس المرورى .

قامت الأجهزة الأمنية بتوجيه عدة حملات مرورية بالمنطقة المُشار إليها لإزالة كافة المخالفات المرورية وإتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدى للمخالفين حيث أسفرت جهود الحملات خلال الفترة من 25/3/2023 حتى20/4/2023 عن سحب ( 62 ) رخصة السير وقت الحظر، سحب ( 1784 ) رخصة متنوعة، تكبيل ( 16800 ) سيارة للإنتظار الخاطئ ،تحرير ( 28465 ) مخالفة متنوعة، حجز عدد ( 4 ) سيارات، ضبط ( 780142 ) مخالفة تجاوز سرعة .

يشار إلى إستمرار الحملات المرورية والمتابعة بالمنطقة محل الشكوى للقضاء على كافة المخالفات المرورية ، والمحافظة على الإنضباط المرورى.