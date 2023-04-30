الأحد 30 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حملات مرورية بناءاً على استغاثة فى شارع بورسعيد بالقاهرة

المرور
المرور

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم نشره عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً إستغاثة لسكان شارع بورسعيد - بالقاهرة ، تضرروا خلالها من قيام قائدى سيارات النقل بالتوقف بالشارع المُشار إليه وتحميل البضائع من أمام المنازل ، والتسبب فى إعاقة الحركة المرورية والتكدس المرورى .

 

 قامت الأجهزة الأمنية بتوجيه عدة حملات مرورية بالمنطقة المُشار إليها لإزالة كافة المخالفات المرورية وإتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدى للمخالفين حيث أسفرت جهود الحملات خلال الفترة من 25/3/2023 حتى20/4/2023 عن سحب ( 62 ) رخصة السير وقت الحظر، سحب ( 1784 ) رخصة متنوعة، تكبيل ( 16800 ) سيارة للإنتظار الخاطئ ،تحرير ( 28465 ) مخالفة متنوعة، حجز عدد ( 4 ) سيارات، ضبط ( 780142 ) مخالفة تجاوز سرعة .

 

يشار إلى إستمرار الحملات المرورية والمتابعة بالمنطقة محل الشكوى للقضاء على كافة المخالفات المرورية ، والمحافظة على الإنضباط المرورى.

الأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات اللازمة الإجراءات اللازمة إعاقة الحركة المرورية التواصل الإجتماعى فيس بوك المخالفات المرورية إستغاثة لسكان شارع بورسعيد

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