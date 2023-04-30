بعد سقوط الطائرات المتكرر.. الدفاع الأمريكية تتخذ هذا القرار

قال سمير التقي، مدير معهد الشرق الأوسط للدراسات، إن وزارة الدفاع الأمريكية رأت أن هناك تراجعًا في التدريبات الجوية العسكرية ولهذا أصدرت قرارًا بعدم طيران أي طائرة سوى بعد تدريب قائدها لمدة 24 ساعة، وذلك بعد سقوط الكثير من الطائرات الحربية خلال الشهر الجاري.

الولايات المتحدة بها ثقافة يجب تقبل الفشل

وأضاف خلال مداخلة عبر تطبيق "سكايب"، مع برنامج "هذا المساء"، مع الإعلامي محمد عبدالرحمن، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة بها ثقافة أنه يجب تقبل الفشل، وفيما يتعلق بالتدريب وتجريب الطائرات الحديثة حتى الشركة المصنعة لا تلام وهذا لدفع عملية التطوير والاستكشاف.

وأكد أن هناك محاسبة شديدة على الأخطاء ولكنها لا تشمل رتب عالية في الجيش.